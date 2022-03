Covid-19: país tem 28,8 milhões de casos e quase 650 mil mortes

O Brasil chegou a 649.630 mortes em decorrência da covid-19, informou hoje (1) o Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas foram confirmados 297 óbitos e 23.545 diagnósticos positivos da doença, totalizando 28.811.165 pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Ontem (28), o painel de informações da pandemia administrado pelo ministério trazia 28.787.620 casos acumulados.

A quantidade de casos em acompanhamento está em 1.655.530. O termo é dado para designar casos notificados nos últimos 14 dias que não tiveram alta nem evoluíram para morte.

Ainda há 3.116 mortes em investigação. As mortes em investigação ocorrem pelo fato de haver casos em que o paciente faleceu, mas a apuração sobre a causa ter sido a covid-19 continua em andamento.

Até hoje, 26.506.005 pessoas se recuperaram da covid-19, segundo os dados oficiais. O número corresponde a 92% dos infectados desde o início da pandemia.

Os números de novos casos e mortes em geral são menores aos domingos, segundas-feiras e nos dias seguintes aos feriados em razão da redução de equipes para a alimentação dos dados.

Estados

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do ranking de estados com mais mortes por covid-19 registradas até o momento estão São Paulo (164.613), Rio de Janeiro (71.781), Minas Gerais (59.647), Paraná (42.330) e Rio Grande do Sul (38.272).

Já os estados com menos óbitos resultantes da pandemia são Acre (1.974), Amapá (2.102), Roraima (2.134), Tocantins (4.109) e Sergipe (6.254). Hoje, não atualizaram os dados o Distrito Federal, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Tocantins.