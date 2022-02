Colégio Pedro II, no Rio, retoma hoje aulas presenciais

O Colégio Pedro II (CPII), da rede federal do Rio de Janeiro, retoma hoje (14) as aulas presenciais, após adiar o retorno marcado inicialmente para o dia 7 de fevereiro. A previsão foi feita em dezembro, mas a data foi adiada diante da propagação da variante Ômicron do novo coronavírus no estado.

As turmas serão divididas em dois grupos e, a cada semana, um deles deverá comparecer para atividades nos campi, com horário reduzido, enquanto o outro fará atividades remotas assíncronas. Os alunos, professores e demais servidores deverão observar medidas de prevenção para evitar a disseminação da covid-19, entre elas o uso de máscaras. O colégio vai cobrar o passaporte vacinal.

Ao todo, o CPII tem cerca de 13 mil estudantes, da educação infantil ao ensino médio e de pós-graduação. São 14 campi no estado, localizados nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói e Duque de Caxias, além de um Centro de Referência em Educação Infantil, em Realengo, na zona oeste da capital.

Pandemia

Desde o início da pandemia, o colégio se organizou para não deixar que nenhum estudante fosse prejudicado pela impossibilidade de assistir as aulas remotas, dada a diversidade social atendida pela instituição. Como os repasses dos auxílios só foram concluídos em novembro de 2020, naquele ano não ocorreram atividades obrigatórias para os alunos da instituição.

O ano letivo de 2020 ocorreu com aulas remotas, de fevereiro a junho de 2021. O ano letivo de 2021 começou remoto em julho, com previsão de terminar em março de 2022, e aulas presenciais. A conclusão dos trabalhos será no dia 2 de abril.

A situação das aulas presenciais ou remotas deve ser reavaliada na sexta-feira (18), em nova reunião do Conselho Superior do colégio.