Estado do Rio volta à bandeira amarela de risco para covid-19

O estado do Rio de Janeiro voltou para a bandeira amarela, de baixo risco para covid-19. Segundo o Mapa de Risco da Covid-19, divulgado nesta sexta-feira (11) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), apresentam melhora as regiões Metropolitana I, que saiu da bandeira laranja (risco moderado) para bandeira amarela (baixo risco) e Serrana, que estava em bandeira vermelha (risco alto) e agora aparece em bandeira laranja (risco moderado).

As regiões Metropolitana II, Baixada Litorânea e Baía da Ilha Grande permaneceram com bandeira amarela (risco baixo). As regiões Médio Paraíba, Centro Sul e Norte continuam em bandeira laranja (risco moderado). Apenas a região noroeste se mantém em bandeira vermelha (risco alto).



No período analisado, as internações pela doença tiveram queda de 71,34%, saindo de 1.267, na Semana Epidemiológica 3, para 363, na Semana 5. Já os óbitos caíram 30,21%, saindo de 321, na Semana 3, para 224, na Semana 5.



Os indicadores mostram que, no período de 1º a 8 de fevereiro, a taxa de positividade para SARS-CoV-2 em testes RT-PCR realizados em unidades de saúde de todo o estado foi de 50%. Nesta quinta-feira (10), a taxa de ocupação de leitos para covid-19 estava em 55% em unidades de terapia intensiva (UTI) e 41% enfermaria.



“Esta edição do mapa de risco consolida ainda mais a queda dos indicadores da covid-19, mostrando que a Ômicron já atingiu o pico e agora está em queda sustentável na maior parte das regiões do estado. Nas regiões Norte e Noroeste, ainda estamos com o alerta ligado”, ressaltou o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe.