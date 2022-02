Câmara de SP vai cortar ponto de servidores sem comprovante de vacina

O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Milton Leite (DEM), anunciou que os servidores que não apresentarem o comprovante de vacinação contra a covid-19 terão o ponto cortado. Segundo Leite, há mais de 50 funcionários da Casa que ainda não comprovaram a imunização. Eles poderão, de acordo com o presidente, receber faltas ou até serem demitidos, caso não apresentem o documento.

Segundo a assessoria de imprensa da Câmara, atualmente, é exigido comprovante de vacinação para todas as pessoas que queiram entrar no Palácio Anchieta, sede do legislativo municipal, inclusive os funcionários. A partir da determinação do presidente da Casa, todos os servidores terão 24 horas, contadas a partir de hoje (2) para apresentar a carteira de vacinação atualizada.

Foram tomadas outras medidas para evitar a transmissão da covid-19 na câmara. A utilização dos auditórios só está permitida até a capacidade limite de 20%. Os gabinetes dos vereadores só podem receber quatro visitantes por dia e terão o número de funcionários também limitado a quatro pessoas.

As atividades legislativas, como sessões plenárias e reuniões de comissões, continuam sendo realizadas de forma híbrida: presencial e virtual. No entanto, a recomendação é que os vereadores participem apenas virtualmente dos trabalhos.

A biblioteca e outros espaços públicos da Câmara seguem fechados.