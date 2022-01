Prefeitura de São Paulo suspende vacinação contra covid-19

A prefeitura de São Paulo suspendeu hoje (30) a vacinação contra a covid-19 em razão das chuvas que atingem a capital paulista. Nos domingos, a vacinação ocorre tradicionalmente nos parques e em algumas farmácias da avenida Paulista.

“A prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que que devido às chuvas em toda a cidade, a vacinação antiCovid realizada nos parques da capital e nas farmácias parceiras da Av. Paulista, está extraordinariamente suspensa neste domingo (30), para maior segurança dos munícipes, funcionários e também do procedimento da vacinação”, destacou em comunicado.

De acordo com a administração municipal, amanhã (31), a vacinação voltará a ocorrer normalmente nos postos do município. Para encontrar um lugar onde se vacinar, a partir desta segunda-feira, o interessado pode consultar o site De Olho na Fila.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo, as chuvas de janeiro na capital paulista já acumularam 255,2mm, atingindo praticamente os 255,7mm esperados para o mês. Amanhã devem persistir as condições de chuvas alternadas com períodos de sol no decorrer do dia. As precipitações mais intensas, no entanto, seguirão se concentrando entre a tarde e à noite.