São Paulo antecipa vacina em crianças de 5 a 8 anos de idade

O governo de São Paulo antecipou para hoje (28) a vacinação contra a covid-19 das crianças entre 5 e 8 anos de idade. A previsão era que essa faixa etária só começasse a ser imunizada a partir do dia 31 de janeiro. Já estavam recebendo as doses contra a covid-19 as crianças de 9 a 11 anos de idade.

Segundo o governo do estado, a decisão foi tomada devido à disponibilidade de doses para vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos de idade no estado. São 4 milhões de doses de CoronaVac e 900 mil da Pfizer.

As crianças de 5 anos de idade e as imunossuprimidas só podem receber as doses da Pfizer.

Já foram aplicadas 838,8 mil doses de vacinas contra a covid-19 em crianças no estado de São Paulo, o que representa 20,9% do público infantil.