Paciente é encontrada com larvas na boca em hospital: 'Não acreditei', diz irmã

Familiares de uma mulher de 64 anos internada no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), na Região Central do Rio Grande do Sul, encontraram larvas na boca e no nariz da paciente. O caso de miíase, que é a infestação de larvas de mosca na pele, é investigado pela administração da unidade.

Em comunicado, o hospital afirma buscar saber "se o incidente pode ter ocorrido nas dependências do Pronto Socorro do HUSM, onde a paciente deu entrada na sexta-feira (21) – oriunda de outro serviço de saúde, com rebaixamento sensório". Ainda segundo a unidade, o ambiente é dedetizado e não há o registro da presença de moscas, mas "não está descartada a possibilidade de insetos entrarem no hospital". Veja a nota abaixo.

Elizabeth Lopes de Oliveira está na UTI do HUSM. A paciente passou mal no dia 16 e janeiro e foi levada por familiares a uma unidade de saúde. Após piorar, ela precisou ser transferida e intubada no hospital.