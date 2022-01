Ministro da Saúde é o convidado do Sem Censura desta segunda-feira

A jornalista Marina Machado recebe o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no Sem Censura desta segunda-feira (24), para conversa sobre políticas de saúde do governo federal e medidas relacionadas ao enfrentamento da pandemia no país.

No programa, o ministro fala ainda do programa Cuida Mais Brasil, lançado recentemente, com o objetivo de assegurar mais acesso e cuidado às mulheres e crianças no Sistema Único de Saúde (SUS).

Ministro da Saúde desde março de 2021, Queiroga é natural de João Pessoa, Paraíba. Formado pela Universidade Federal da Paraíba, é cardiologista e presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Atualmente, cursa doutorado em bioética na Universidade do Porto, em Portugal.

Participam desta edição, como debatedores convidados, Marcello D'Angelo, da BandNews, e José Maria Trindade, da Jovem Pan.

O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h, logo após a novela A Escrava Isaura, com transmissão para todo o país em TV aberta, por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC)

Sem Censura – Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga

Segunda-feira (24), às 21h, na TV Brasil

