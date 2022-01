Distrito Federal tem 23 novos postos de testagem para covid-19

A ação é uma parceria da Secretaria de Saúde do Distrito Federal com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-DF) que, junto ao Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos (Sincofarma), selecionou 23 drogarias para fazer as testagens. Cada farmácia receberá, inicialmente, 500 kits do teste rápido de antígeno (TR-Ag).

A testagem começou às 10h da manhã de hoje (18) nas Drogarias São Rafael, Brasil e Messias. Algumas unidades da DrogaCenter também devem começar a aplicar os testes hoje.

A entrega dos kits acontecerá ao longo dessa semana e cada drogaria deverá fazer o controle do estoque. Quando os testes terminarem, os estabelecimentos poderão solicitar o reabastecimento pela Secretaria de Saúde do DF, mas a liberação de novos testes estará condicionada à comprovação, pela farmácia, da notificação no sistema dos testes realizados, independentemente se o resultado for positivo ou negativo.

Os 23 novos postos complementarão o trabalho já realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e ficam em locais de ampla testagem.

Nessa segunda-feira (17), profissionais da Saúde treinaram os farmacêuticos que vão atuar nesta iniciativa no Distrito Federal. Durante o treinamento, houve orientação quanto à utilização do sistema e-SUS, no qual são registradas as informações do exame, como data de realização, resultado, lote e data de validade. O uso da plataforma pelas drogarias parceiras atende à determinação do Ministério da Saúde, que reúne a notificação de todos os testes realizados.

Nem todas as drogarias que se inscreveram para a testagem da secretaria atendiam aos requisitos para fazer os testes. Um dos critérios era que o estabelecimento precisa ter uma sala com circulação de ar e espaço para evitar filas e aglomerações.

As farmácias que participam da ação têm liberação para aplicar os testes de covid-19 por 60 dias, prazo que pode ser prorrogado, conforme o cenário epidemiológico. Os pontos foram liberados de maneira emergencial e provisória. De acordo com a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária vai fiscalizar os locais para diminuir os riscos de transmissão.

Os novos postos seguem os mesmos critérios dos outros estabelecimentos de testagem: pode realizar o exame quem está sintomático ou teve contato com casos confirmados da doença. São sintomas, por exemplo, tosse, febre, dor de garganta, falta de ar e perda de olfato ou paladar.