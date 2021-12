Mortes por covid-19 caem 42% no Rio de Janeiro

O Rio está, pela quarta semana consecutiva, com risco “muito baixo” de transmissão da covid-19 na maior parte do estado. O resultado foi divulgado pela secretaria de Saúde e compara a semana epidemiológica de 5 a 12 deste mês com a de 21 a .

Das nove regiões do estado, apenas a serrana está com bandeira laranja (risco moderado de contaminação). Quatro estão com bandeira verde (risco muito baixo) e quatro com amarela (risco baixo). A pesquisa mostra queda de 55% no número de internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), de 103 para 46, e de 42% no número de óbitos, de 62 para 36. A bandeira laranja na região serrana foi causado pelo aumento de dois para sete no número de óbitos no período pesquisado.