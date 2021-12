Rio aplica dose de reforço da vacina contra a covid-19 para 56 anos

Seguindo o calendário de vacinação contra a covid-19 para a dose de reforço no município do Rio , devem comparecer aos postos de saúde esta semana as pessoas com 56 anos ou mais. Na próxima semana, será a vez de quem tem 55 anos ou mais, faixa que está com datas reservadas para a terceira dose até o dia .

Nesta semana e na próxima, os postos de vacinação não funcionarão na sexta-feira e nem no sábado, dias 24, 25 e e 1º de janeiro, devido aos feriados e festas de fim de ano.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) lembra que todas as pessoas a partir de 18 anos que tomaram a dose há mais de cinco meses já estão liberadas para receber a terceira aplicação.

A dose de reforço no município já foi aplicada em 77% da população com 80 anos ou mais, 82% na faixa entre 75 e 79 anos, 85% entre 70 e 74 anos, 86% para quem tem entre 65 e 69 anos e 79% das pessoas de 60 a 64 anos. A faixa de 50 a 59 anos está com cobertura de 20% da terceira dose.

Ainda faltam tomar a dose 34% dos jovens de 12 a 17 anos, 13% entre 18 e 19 anos, 14% na faixa de 20 a 29 anos, mesmo percentual da faixa de 30 a 39 anos. Nas faixas de 40 a 49 anos e de 50 a 59, a população está totalmente imunizada com as duas doses do esquema básico e avança na dose de reforço.

Na população total do município, 79,9% das pessoas receberam as duas doses ou a dose única e 87,7% tomaram a primeira dose até o momento. Na população-alvo da campanha, a partir dos 12 anos, são 99,9% com a primeira dose e 93,3% com o esquema completo.