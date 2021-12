Saúde recebe mais 2,9 milhões de doses da AstraZeneca

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entregou ao Ministério da Saúde mais 2,9 milhões de doses de vacinas AstraZeneca nesta sexta-feira (10), de acordo com informações divulgadas pelo próprio ministério.

Com essa entrega, a Fiocruz chegou à marca de 148,4 milhões de doses disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). As doses entregues foram fabricadas a partir de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) importado, mas um acordo de transferência de tecnologia de junho permitiu a produção de um imunizante 100% nacional.

No fim de novembro, a Fiocruz informou que havia realizado a produção de cinco lotes de IFA nacional. Entre eles, quatro foram liberados internamente e se encontram em estudos de comparabilidade analítica no exterior. Outros três estão em processamento no instituto.

Segundo a Fiocruz, o processamento final, que compreende a formulação, o envase, a revisão, a rotulagem e a embalagem dos lotes, com o IFA nacional só vai ocorrer depois da aprovação da alteração pós-registro pela Anvisa e pactuação com o Programa Nacional de Imunizações (PNI). “De modo a garantir a máxima validade das doses no momento da sua distribuição”, completou.

Doses

O Ministério da Saúde já distribuiu 381,2 milhões de doses para todo o país até esta sexta-feira. O país aplicou 315,1 milhões de vacinas, mais de 159,6 milhões de pessoas receberam a primeira dose (90,1% da população-alvo) e 139,4 milhões completaram o esquema vacinal (78,7% do público principal).