Covid-19: 90% dos adultos brasileiros já tomaram a 1ª dose da vacina

O número de pessoas aptas a receberem o imunizante corresponde a 177 milhões de brasileiros; ao todo, 159,3 milhões tomaram a primeira dose da vacina.

O Brasil atingiu nesta quinta-feira (2) a marca de 90% do público-alvo, ou seja, adultos com mais de 18 anos, vacinados com a primeira dose de algum dos imunizantes contra a covid-19. Ao todo, 159,3 milhões de brasileiros iniciaram o ciclo vacinal contra a doença e 79,03% completaram o esquema com as duas doses ou dose única, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados hoje.

O país também registrou queda de 92,57% na média de óbitos desde o pico da pandemia, registrado em 19 de abril deste ano.

Conforme o ministério, até o momento, mais de 372,5 milhões de vacinas foram distribuídas aos 26 estados e ao Distrito Federal.

Novas doses

Em novembro o governo federal comprou mais de 550 milhões de imunizantes e a expectativa do Ministério da Saúde é que mais de 354 milhões de doses sejam utilizadas como reforço em 2022.

Até o momento, 14,1 milhões de pessoas estão com a imunização reforçada com a dose adicional ou de reforço. Cerca de 13,7 milhões de brasileiros entre 12 e 17 anos já tomaram a primeira dose da vacina e 3,4 milhões estão completamente vacinados com as duas doses da Pfizer.