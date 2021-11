Covid-19: DF amplia dose de reforço para todos com 18 anos ou mais

A partir da próxima segunda-feira (29), todas as pessoas com 18 anos ou mais que já receberam a segunda dose da vacina contra a covid-19 vão poder receber a dose de reforço no Distrito Federal. É preciso estar atento ao intervalo de pelo menos cinco meses entre a segunda e a terceira dose.

O anúncio foi feito pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, por meio de sua conta no Twitter. Segundo ele, a unidade federativa recebeu, na noite de ontem (25), 86.580 doses do imunizante da Pfizer para aplicação de dose de reforço. Com isso, foi possível ampliar o público-alvo da terceira doses que, até então, era formado por pessoas com 40 anos ou mais.

Segundo Ibaneis, o Ministério da Saúde vai enviar as doses de forma gradativa, na medida em que o público for completando o intervalo necessário entre as doses. “Como a vacinação atendeu a grupo prioritários, entre eles, profissionais de saúde e imunossuprimidos, aqueles que já tomaram a segunda dose há mais de cinco meses estão aptos para receber a dose de reforço”, explicou.

A lista com todos os pontos de vacinação no Distrito Federal pode ser acessada aqui.