São Paulo tem Dia D da campanha Novembro Azul para saúde do homem

A Prefeitura de São Paulo faz hoje (10) o Dia D da campanha Novembro Azul, com foco na atenção à saúde do homem. Serão feitas orientações para prevenção do câncer de próstata e de boca, a partir de triagem odontológica. As unidades de saúde da capital vão oferecer atualização de vacinas.

A campanha também abrange os serviços de práticas integrativas e complementares, que trazem orientações para mudança de estilo de vida com hábitos saudáveis e solicitações de exames de rotina para doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes. Estão disponíveis a aferição de pressão arterial e os testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis.

As ações acontecem nas unidades básicas de saúde (UBS), nos centros especializados de reabilitação (Cer), de atenção psicossocial (Caps), de convivência cooperativa e nas unidades de referência à saúde do idoso. O trabalho será levado ao atendimento domiciliar pelas equipes multidisciplinares que promovem esse tipo de acompanhamento.

Informações sobre o funcionamento dos serviços de saúde da prefeitura podem ser obtidas na página da Secretaria Municipal de Saúde.