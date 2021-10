SP desativa barreiras sanitárias no aeroporto e terminais de ônibus

As barreiras sanitárias para identificação de casos suspeitos de covid-19 no aeroporto e terminais rodoviários de São Paulo foram desativadas. Segundo a prefeitura da capital paulista, o encerramento dos trabalhos aconteceu na sexta-feira (15) devido a estabilização do número de casos na cidade.

Desde 27 de maio, as equipes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde trabalharam no Aeroporto de São Paulo/Congonhas e os terminais da Barra Funda, Tietê e Jabaquara. No aeroporto, foram registrados 157 casos sintomáticos de covid-19 em 555,7 mil abordagens. Nos terminais rodoviários, foram 213 mil abordagens para identificação de 53 pessoas com sintomas da doença.

Foram feitas ainda abordagens educativas no Terminal de Cargas Fernão Dias e nos terminais de ônibus urbanos do Brás e do Pari.