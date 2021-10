Rio realiza campanha de multivacinação para crianças e adolescentes

A campanha de multivacinação da prefeitura do Rio para crianças e adolescentes de 0 a 14 anos vai até o dia 29 de outubro. A ação visa atualizar o esquema vacinal com 18 imunizantes previstos pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). O Dia D será no sábado,

Durante a pandemia de covid-19, muitos pais evitaram sair com os filhos e, consequentemente, deixaram de levá-los para serem vacinados. Com isso, houve uma queda na cobertura vacinal de doenças graves.

“Esse problema se acentuou durante a pandemia, quando as pessoas evitaram procurar os serviços de saúde. continuamos em alerta para a covid-19, mas não podemos negligenciar as demais doenças, muitas têm prevenção pela imunização”, destacou, em nota, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

As crianças e os adolescentes podem se vacinar nas clínicas da família, centros municipais de saúde e policlínicas. O horário é de a -feira, das 7h às 17h. É importante levar a caderneta de vacinação para atualização.

Imunizantes para as crianças:

BCG, hepatites A e B, pentavalente, pneumocócica 10-valente, poliomielite (VIP e VOP), rotavírus, meningocócica C (conjugada), febre amarela, tríplice viral, tetraviral, tríplice bacteriana, varicela e HPV.

Imunizantes para os adolescentes:

HPV, dupla adulto, febre amarela, tríplice viral, hepatite B, dTpa e meningocócica ACWY.