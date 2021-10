SP: capital passa dos 18 mi de doses aplicadas da vacina contra covid

A cidade de São Paulo ultrapassou a marca de 18 milhões de doses de vacinas contra covid-19 aplicadas até este sábado (2). Foram 10.375.365 primeiras doses, 7.143.817 segundas doses, 324.277 doses únicas e 175.063 doses adicionais, totalizando 18.018.522 doses.

Segundo dados do Vacinômetro divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), neste sábado (2), a capital alcançou 80,9% da população adulta com o esquema vacinal completo (duas doses ou dose única). Do público de 12 a 17 anos, a cidade atingiu 97,4% da cobertura vacinal ao menos com a primeira dose.

Vacinação

A vacinação contra a covid-19 continua neste domingo (3), em sete parques da cidade, nas farmácias parceiras da avenida Paulista e no megaposto da galeria Prestes Maia, com entrada pela Praça do Patriarca, na região central da capital.

Nos locais são aplicadas primeiras e segundas doses em adultos a partir dos 18 anos de idade. Também podem tomar a primeira dose adolescentes entre 12 e 17 anos, com ou sem comorbidades.

Estão disponíveis doses de reforço para idosos acima de 70 anos, população indígena aldeada e funcionários de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), dos Centros de Acolhida Especial para idosos (Caei) e do Programa Acompanhante de Idoso (PAI). É preciso ter tomado a segunda dose há pelo menos seis meses.

A vacinação com doses adicionais também está liberada para pessoas com mais de 18 anos que tenham alto grau de imunossupressão. Para esse grupo, com mais de 18 mil cidadãos, é permitido um intervalo de 28 dias após a segunda dose ou dose única.

A lista completa de postos pode ser encontrada na página Vacina Sampa.