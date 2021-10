Pavilhão brasileiro na Expo 2022 oferece refresco ao calor de Dubai

Composto por um imenso espelho d'água sob uma estrutura de aço e lona branca, com música e sons da natureza, o Pavilhão do Brasil na Expo 2020 ofereceu refresco para quem buscava refúgio ao calor impiedoso de Dubai.

Centenas de pessoas tiraram seus calçados e entraram no imenso lago, com profundidade suficiente apenas para molhar a parte baixa da canela.

Alguns arregaçaram as bainhas de suas calças e vestidos. Outros, nem isso: encararam a água e saíram, satisfeitas, com as roupas molhadas.

Como um Piscinão de Ramos no meio da aridez da Expo 2020, o lago brasileiro em Dubai é democrático. Aceita de crianças - que pulam, correm e até mergulham - a adultos com as sisudas vestimentas árabes.

"Achei o pavilhão muito animado. E, nesse calor, colocar o pé na água é muito refrescante", contou a brasileira Marlene Delaquis, que viajou com o marido suíço para Dubai especialmente para o evento.

Segundo o diretor do pavilhão do Brasil, Raphael Nascimento, o espaço foi pensado para ser um local de reflexão, tranquilidade e brincadeira.

“Espero que as crianças, principalmente, entrem no espelho d’água e se divirtam curtindo os sons do Brasil. À noite, o pavilhão se converte numa enorme tela de projeção. Cento e vinte e cinco projetores de alta definição vão converter o pavilhão em uma viagem pelo Brasil. Vamos convidar os visitantes para percorrerem nossos patrimônios históricos, nossas indústrias, nosso agro e tudo que o Brasil tem a oferecer pro mundo”.

