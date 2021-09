Rio recebe mais de 800 mil doses de vacina contra a covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio recebeu hoje (18) novas remessas com 557.400 doses da vacina CoronaVac, para a primeira e segunda doses do esquema vacinal contra a covid-19, além de 260.250 doses de Oxford/AstraZeneca para a segunda aplicação, num total de 817.650 doses.

O Rio de Janeiro já fez a retirada dos lotes que começaram a chegar ontem (17) à noite. As cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Volta Redonda farão as retiradas dessas doses na próxima segunda-feira (20). Para as demais cidades do estado, a distribuição será na terça-feira (21), por helicópteros, caminhões e vans.

Outros lotes

Neste sábado (18), a Secretaria de Saúde continuou distribuindo doses de vacinas das remessas que chegaram na quarta-feira (15) e quinta (16), somando 495.260 doses.

Com exceção do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Volta Redonda, que retiraram suas vacinas na sexta-feira, todos os demais 86 municípios do estado estão recebendo as remessas neste sábado.

O total de 495.260 doses engloba 325.260 doses da Pfizer e 170 mil da Oxford/AstraZeneca para segunda aplicação.