Covid-19: Rio atinge 82,8% da população com primeira dose de vacina

Entre 15 de agosto e 14 de setembro, foram aplicadas no estado do Rio de Janeiro 3.012.597 doses de vacina contra a covid-19, chegando ao total de 17.139.270 de doses. Assim, o estado alcançou 82,8% da população com 18 anos ou mais imunizados com a primeira dose e 44,6% já completaram o esquema vacinal, com duas doses ou a dose única.

Os dados são baseados nas informações do painel de vacinação da covid-19 do Ministério da Saúde. Na capital, a campanha segue hoje (16) com a vacinação de meninas de 14 anos, além da repescagem da primeira dose para pessoas a partir de 22 anos, gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência a partir dos 12 anos. A dose de reforço nos idosos hoje é para 92 anos ou mais.

Por fabricante, a cidade aplicou até o momento 3.656.320 doses da vacina Butantan/CoronaVac, 2.795.340 da Fiocruz/AstraZeneca e 1.857.158 da Pfizer/Biontech, imunizantes que requerem duas doses. Apenas 138.879 pessoas receberam a dose única da Janssen.

O Rio já aplicou 8.464.513 doses, sendo 12.728 doses de reforço, campanha iniciada esta semana. Dentro da população-alvo, acima de 12 anos, 93,8% receberam a primeira dose e 54,8% já estão com a imunização completa. A proporção chega a 60% considerando a população adulta, e entre todos os moradores do Rio de Janeiro, 47,1% estão totalmente vacinados contra a covid-19.