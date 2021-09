Rio vacina adolescentes de 14 anos contra covid-19

A cidade do Rio de Janeiro aplica, esta semana, a primeira dose da vacina contra covid-19 em adolescentes de 14 anos de idade. Hoje (15) e amanhã (16) serão imunizadas meninas. Na sexta-feira (17), é a vez dos meninos, segundo calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Hoje também será a aplicada, preferencialmente à tarde, a primeira dose em pessoas com 22 anos ou mais que perderam o seu dia de vacinação no calendário, além de gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência que tenham 12 anos ou mais.

Já a dose de reforço será aplicada hoje em idosos com 93 anos ou mais, além de pessoas com alto grau de imunossupressão que tenham 60 anos ou mais.