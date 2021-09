Rio vacina idosos com terceira dose contra covid-19 a partir de amanhã

Idosos de 95 anos ou mais começarão a ser imunizados com a terceira dose de vacina contra a covid-19 a partir de amanhã (13). O calendário foi divulgado neste domingo (12) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Calendário

Na segunda-feira (13), é a vez das pessoas com 95 anos ou mais. Na terça-feira, serão vacinados quem tem 94 anos ou mais, seguindo consecutivamente até sábado (18), com a imunização de pessoas com 90 anos ou mais.

A dose de reforço será aplicada aos idosos que receberam a segunda dose há pelo menos três meses. Gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência com 12 anos ou mais, e jovens com 23 anos ou mais também podem se vacinar, preferencialmente no período da tarde.

Adolescentes

As unidades continuam aplicando a segunda dose conforme a data estipulada no comprovante da primeira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para a retomada da vacinação dos adolescentes é aguardada a entrega de mais doses pelo Ministério da Saúde, o que está previsto para ocorrer até terça-feira (14), sendo possível retomar este calendário na quarta-feira (15).