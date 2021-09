DF vacinará adolescentes de 16 anos a partir de sexta-feira

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou hoje (8) que a vacinação de adolescentes a partir de 16 anos vai começar na próxima sexta-feira (10).

A ampliação será possível porque o governo do DF recebeu hoje (8), do Ministério da Saúde, 43.290 doses de vacinas contra a covid-19 fabricadas pela Pfizer, única autorizada para uso em adolescentes. Ibaneis postou mensagem no Twitter.

Bom dia, gente! O primeiro recado de hoje é para os jovens de 16 anos. Com a chegada de novas vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde, vamos começar a imunização do grupo de vocês a partir de sexta-feira (10). Vamos em frente vacinar 16+ agora! ???? — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) September 8, 2021

Para receber a imunização não é necessário atendimento prévio. Basta apresentar documento de identificação com foto. Para a segunda dose, é necessário levar o cartão de vacinação com o registro da primeira dose.

Balanço

Segundo a Secretaria de Saúde, no Distrito Federal 2.032.007 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra covid-19. Com o esquema completo de vacinação com duas doses ou dose única da Janssen são 911.494 pessoas.