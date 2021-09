DF antecipa segunda dose para previstos de tomá-la até 24 de setembro

O governo do Distrito Federal decidiu antecipar a segunda dose para aqueles vacinados com AstraZeneca e Pfizer na primeira dose. A partir desta quarta-feira (8), poderão tomar a segunda dose aqueles que tem a vacinação prevista para ser aplicada até 24 de setembro.

A notícia foi divulgada pela Secretaria de Saúde do DF na tarde de hoje (6), no Twitter. Até o momento, o DF recebeu 1,2 milhão de doses da AstraZeneca e 956 mil doses da vacina da Pfizer. No total, considerando também as vacinas da Janssen e a Coronavac, foram mais de 3,3 milhões de doses recebidas.

Segundo dados atualizados ontem (5) pela secretaria, o Distrito Federal teve 475.083 casos de covid-19 confirmados, com 10.128 mortes pelo vírus e 456.918 pessoas recuperadas.