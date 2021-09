Covid-19: cidades do ABC Paulista antecipam dose de reforço da vacina

Os municípios de Santo André e São Bernardo Campo, no ABC Paulista, anteciparam o início da aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19 em idosos. Nesta sexta-feira (3), Santo André começou a aplicar a dose de reforço em idosos com mais de 90 anos que residem em asilos e casas de repouso.



Neste sábado (4), a prefeitura de São Bernardo do Campo inicia da terceira dose, em idosos de 85 anos ou mais, em domicílio. Segundo a prefeitura, as famílias dos idosos já foram contatadas pelas equipes de saúde da cidade para agendamento das visitas e aplicação da vacina.



A terceira dose da vacina contra a covid-19 deverá ser aplicada apenas nas pessoas que estejam com o ciclo vacinal completo há pelo menos seis meses, com duas doses do imunizante, ou uma dose, no caso da vacina da Janssen.



No restante do estado, o governo paulista começará a aplicar a terceira dose em idosos com 60 anos, ou mais, a partir da próxima segunda-feira (6). Inicialmente, a dose de reforço deverá atender 900 mil pessoas que estejam com a cobertura vacinal completa há pelo menos seis meses.