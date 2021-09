Covid-19: Brasil tem 27,3 mil casos e 737 mortes em 24 horas

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registraram 27.345 novos casos de covid-19. As secretarias de Saúde também confirmaram 737 novas mortes causadas por complicações associadas à doença.

Com isso, o total de óbitos desde o início da pandemia subiu para 581.150. Até , o painel de informações do Ministério da Saúde contava 580.413 óbitos.

Ainda há 3.604 mortes em investigação, quando os diagnósticos dependem de resultados de exames concluídos após o paciente morrido.

Com os novos diagnósticos confirmados, o Brasil atingiu 20.804.215 pessoas contaminadas desde o primeiro caso, no início do ano passado. , o total de casos acumulados no sistema de informações do Ministério da Saúde estava em 20.776.870.

Ainda há 447.192 casos em acompanhamento, que equivale ao número de casos ativos de pessoas com diagnóstico confirmado, que estão sendo atendidas por equipes de saúde ou se recuperando em casa.

As informações estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta -feira (1º). A atualização consolida dados sobre casos e mortes enviados por secretarias estaduais de saúde.

O número de pessoas que se recuperaram da covid-19 subiu para 19.775.873. Isso corresponde a 95,1% das pessoas infectadas no Brasil, desde o início da pandemia.

Estados

No topo do ranking de mortes por estado estão São Paulo (146.015), Rio (62.595), Minas Gerais (53.082), Paraná (37.555) e Rio Grande do Sul (34.227). Na parte de baixo da lista estão Acre (1.814), Roraima (1.948), Amapá (1.953), Tocantins (3.689) e Sergipe (5.995).

Vacinação

Até o início da noite de , o painel de vacinação do Ministério da Saúde não mostrava novas atualizações. Até esta -feira, o sistema marcava 192,9 milhões de doses aplicadas, sendo 130,7 milhões da primeira dose e 62,1 milhões da segunda dose. Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 1,4 milhão de doses.

Quando considerados apenas os dados consolidados no sistema do Programa Nacional de Imunizações (PNI), foram aplicadas 184,4 milhões de doses, sendo 125,5 milhões da primeira dose e 58,8 milhões da segunda dose.

Ainda conforme o painel de vacinação, foram distribuídas 233,2 milhões de doses, sendo entregues 223,4 milhões de doses.