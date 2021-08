DF começa a vacinar adolescentes de 17 anos contra covid-19

O Distrito Federal começa a vacinar hoje (24) os adolescentes com 17 anos sem comorbidades. Até ontem (23), a capital estava imunizando somente pessoas com 18 anos ou mais e com 12 a 17 anos com comorbidades, autismo e síndrome de Down.

Neste grupo de 17 anos, como apenas a vacina da Pfizer/BioNTech foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) esse será o imunizante disponibilizado nos postos de vacinação destinados pela Secretaria de Saúde.

“Para evitar escolha de vacina por pessoas mais velhas, haverá 30 pontos exclusivos para pessoas com 17 anos”, informou o secretário da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha, em entrevista coletiva ontem (23).

A decisão foi tomada, segundo Rocha, para evitar a escolha de vacinas. Se os pontos atendessem adolescentes e jovens e adultos, poderia haver uma opção por determinadas marcas.

Antecipação

O secretário da Casa Civil informou que com a chegada de novas doses da Pfizer/BioNTech terá início, a partir de quinta-feira (26), a vacinação para quem tem segunda dose marcada até o dia 3 de setembro.

A antecipação da vacina Oxford/AstraZeneca foi iniciada na semana passada, incluindo as pessoas com retorno para a segunda dose previsto até o dia 31 de agosto.

Decreto

Um novo decreto flexibilizou as regras para delivery e drive-thru. Até ontem, todos os estabelecimentos só podiam funcionar até a meia-noite, com esses serviços podendo ser estendidos até a 1h hora, com comanda emitida até a 0h.

A partir de hoje, os estabelecimentos podem funcionar após meia-noite para as atividades de delivery e drive-thru. A limitação de horário para esses serviços foi extinta, podendo o comércio operar entregas e coleta de refeições ao longo da madrugada.