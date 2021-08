Covid-19: Rio distribui mais de 230 mil vacinas aos 92 municípios

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) entrega nesta terça-feira (17), 237.260 doses de imunizantes contra a covid-19 para os 92 municípios do estado. Desse total, 208.260 doses são de vacinas da Pfizer para primeira aplicação e 29 mil da Oxford/AstraZeneca para segunda dose.

Hoje, (16), o município do Rio de Janeiro retirou o lote de imunizantes dedicado à capital na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói, região metropolitana do Rio. Os municípios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí farão a retirada do CGA nesta terça, a partir das 7h.

As regiões Metropolitana I e II, Médio Paraíba, Serrana e Centro Sul receberão as doses dos imunizantes por vans e caminhões, que sairão de Niterói com escolta da Polícia Militar, também às 7h.

As cidades das regiões Norte, Noroeste e Costa Verde, mais distantes, receberão as remessas por meio de dois helicópteros que vão decolar do Grupamento Aeromóvel da PM, a partir das 8h.

Imunização

O estado do Rio de Janeiro ultrapassou a marca de 12 milhões de doses aplicadas contra a covid-19 nesta semana. Até o momento, 66% da população adulta do estado recebeu a primeira dose contra o novo coronavírus e pouco mais de 29% receberam a segunda dose ou a dose única.