DF ampliará vacinação de jovens com 18 anos a partir de terça-feira

Os jovens de 18 e 19 anos no Distrito Federal sem comorbidades poderão se vacinar contra a covid-19 a partir da próxima terça-feira (17), anunciou hoje (14) o governador Ibaneis Rocha.



Por meio de postagem na rede social Twitter, ele confirmou a ampliação da campanha de imunização após a chegada de doses neste fim de semana.

#VacinaDF | Novidades na nossa vacinação avançada! Com a chegada de mais doses, vamos iniciar a vacinação contra a covid-19 para jovens de 18+ a partir de terça-feira. Preparem os braços! ???????????? — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) August 14, 2021

Ontem (13), o Ministério da Saúde tinha informado que o Distrito Federal receberia 51,1 mil doses de vacinas contra o novo coronavírus. Neste fim de semana, estão sendo imunizadas pessoas a partir de 20 anos, sem agendamento prévio, e adolescentes de 12 a 17 anos com deficiência ou síndromes, sob agendamento.



Neste sábado (14), 19 pontos de vacinação estão abertos no DF. Domingo (15) serão 10. A lista dos locais de vacinação está disponível na página da Secretaria de Saúde do Distrito Federal na internet.