Covid-19: São Paulo vai adiantar aplicação da segunda dose da vacina

Moradores de São Paulo, capital, que já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19 há mais de 60 dias poderão se inscrever em uma das 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, a partir de segunda-feira (16), para adiantar a aplicação da segunda dose.

No caso da CoronaVac, o intervalo mínimo é de 15 dias. A vacinação com as doses remanescentes dependerá da disponibilidade ao fim de cada dia nas UBSs.

A medida será tomada por conta da previsão de conclusão da aplicação da primeira dose do imunizante para adultos acima de 18 anos, prevista para domingo (15), com a Virada da Vacina Sampa, quando jovens de 18 a 21 anos serão vacinados durante 34 horas sem interrupção. São esperadas 600 mil pessoas dessa faixa etária.

Lista de espera

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), cada unidade de saúde deverá organizar uma lista de espera com os usuários de sua área de abrangência, que atendam aos critérios de intervalo entre as doses, com telefones para convocação do público interessado.

Pode se inscrever quem mora, estuda ou trabalha na região da unidade. É necessário apresentar comprovante de residência no município e documento de identificação com foto. As inscrições podem ser realizadas durante o horário de funcionamento das UBSs e o chamado é realizado por ordem de inscrição.

A chamada xepa existe para que todas as ampolas abertas sejam aproveitadas e nenhuma dose viável do imunizante seja desperdiçada, conforme orientação da SMS.