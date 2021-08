Covid-19: lote de 37 mil doses é pouco para retomar vacinação no Rio

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) recebeu na manhã de (11) um lote com 37.962 doses de vacinas contra a covid-19. Segundo o órgão, essa quantidade não é suficiente para vacinar o grupo de 24 anos, que estava previsto para no calendário de imunização por idade, estimado em 68 mil pessoas.

O anúncio da suspensão foi feito e os postos de vacinação estão aplicando a primeira dose apenas em adultos com mais de 50 anos, em pessoas com deficiência, gestantes e puérperas a partir de 18 anos. A dose também está mantida, conforme a data marcada no cartão de vacinação.

Segundo o secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, a entrega de foi a menor feita até o momento e a retomada do calendário por idade depende de o Ministério da Saúde enviar mais doses para o estado.

“A gente está esperando a confirmação do Ministério da Saúde, tem muitas doses lá ainda para serem distribuídas, se eles conseguirem distribuir ainda, talvez a gente consiga distribuir essas doses e retomar o calendário. Estamos aguardando o Ministério da Saúde ao longo do dia, para saber quantas doses vão chegar. Permanece suspensa a aplicação da primeira dose na cidade”.

O prefeito, Eduardo Paes, anunciou pelo Twitter que o calendário por idade previsto para amanhã também está suspenso.

Recebemos nessa manhã só 37.962 doses. Para vacinar Grupo de 24 anos precisamos de 68 mil. Não vamos usar nosso estoque de 2ª dose. Com isso, suspenderemos a vacinação da primeira dose de amanhã. Só lembrando: Rio com mts caso de Delta e estoque do ministério é 11.2mi de doses. — Eduardo Paes (@eduardopaes) August 11, 2021

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que recebeu do Ministério da Saúde, durante a madrugada de , uma remessa de 98.270 doses de vacina contra covid-19, sendo 94.770 doses de Pfizer para primeira aplicação e 3.500 de Oxford/Astrazeneca para aplicação.

Os municípios do Rio Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí retiraram os lotes pela manhã e as demais cidades receberão a entrega amanhã (12).