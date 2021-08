Distrito Federal vacinará quem tem 25 anos ou mais a partir do dia 10

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, informou hoje (6), por meio de sua conta no Twitter, que disponibilizará, a partir do dia 10, vacina contra a covid-19 a pessoas com idade igual ou superior a 25 anos.

Ele disse que a ampliação do grupo para receber o imunizante será possível em razão da chegada de mais doses de vacinas à capital federal.

???? #VacinaDF:

Com a confirmação da chegada das novas doses, vamos iniciar o #Mutirão contra a covid-19 para os jovens de 25+ a partir de terça-feira (10). Preparem os braços, pois estamos avançando! ???????????? — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) August 6, 2021

O governador também divulgou uma previsão para a conclusão da aplicação da primeira dose da vacina contra covid-19 na população com idade a partir de 18 anos.

Se confirmado o cronograma de envios de doses pelo Ministério da Saúde, nós concluiremos a vacinação da primeira dose de toda a população 18+ do Distrito Federal até o fim de agosto. — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) August 6, 2021

Imunização de adolescentes

Ontem (5), a Secretaria de Saúde do DF anunciou que ampliou de 19 para 40 a lista de comorbidades [duas ou de mais doenças que aparecem em um mesmo paciente] que possibilitam a imunização de jovens com idade entre 12 e 17 anos. No caso de jovens com síndrome de Down, não é preciso levar laudo médico. Já para adolescentes com autismo será necessário apresentar laudo apenas se a pessoa não tiver feito algum atendimento na rede pública nos últimos 12 meses.

Para acessar a lista de comorbidades, síndromes e deficiências que possibilitam o recebimento da vacina, bem como os procedimentos necessários para cadastro e agendamento da aplicação, clique aqui.

Quem tiver dificuldade de acesso à internet – para fazer o cadastramento e agendamento – pode procurar uma Unidade Básica de Saúde.