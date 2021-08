Alvorada do Oeste – Agência Transfusional será implantada na Casa da Gestante

Integrantes da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia – Fhemeron, estiveram em Alvorada do Oeste, na manhã de terça-feira (03) para tratarem da implantação de Agência Transfusional no Município.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Izair Cuevas, a unidade será instalada na UBS Maria Lucia, a “Casa da Gestante” e contará com o apoio do Governo do Estado para as adequações e instalações necessárias para o funcionamento da unidade.

O Prefeito Vanderlei Técchio acompanhou a visita e agradeceu a atenção que o Governador Marcos Rocha tem dado ao município, e por mais esta ação voltada para a saúde de Alvorada. Tecchio agradeceu também ao empenho do Secretário Estadual de Saúde, Fernando Máximo e do Deputado Estadual Luizinho Goebel.

A Agência Transfusional realizará exames imuno-hematológicos pré transfusionais, armazenará sangue e seus derivados podendo ainda transportar os produtos sanguíneos para transfusões em outros complexos hospitalares.