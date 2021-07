Covid-19: DF começa vacinar pessoas a partir de 35 anos

O Distrito Federal começa a vacinar hoje (29) pessoas com idades a partir dos 35 anos. Foram recebidas 43 mil doses para aplicação da primeira dose. Já para a segunda dose, serão disponibilizadas 122 mil doses.

Tem início hoje também uma repescagem para professores que não conseguiram se imunizar. As doses serão aplicadas até sábado (31). No DF, parte dos docentes recebeu doses do imunizante da Janssen, de dose única, para antecipar a conclusão do ciclo vacinal diante da retomada das aulas no 2º semestre.

O Governo do Distrito Federal (GDF) ingressou com ação no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para ter direito a uma quantidade suplementar de imunizantes, de 250 mil doses. O GDF argumenta que recebeu menos do que deveria e que imunizou pessoas de outros estados.

Variante delta

Em entrevista coletiva nesta semana, os secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, e da Saúde, Osnei Okumoto, colocaram a preocupação com a variante delta do novo coronavírus. Segundo Osnei Okumoto, até segunda-feira, havia 45 casos confirmados da variante e a capital entrou na situação de transmissão comunitária, quando não é mais possível mapear o primeiro caso.