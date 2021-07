Estado do Rio distribui doses e capital vai retomar vacinação

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) vai distribuir hoje (27) e amanhã (28), 583.840 doses das vacinas contra a covid-19 aos 92 municípios fluminenses. De acordo com a pasta, serão 139.400 doses da Oxford/AstraZeneca, para a segunda aplicação, 266.600 da CoronaVac e 177.840 da Pfizer, para primeira e segunda aplicação do esquema vacinal.



A capital e os municípios de Niterói, de São Gonçalo, de Maricá e de Itaboraí, na Região Metropolitana, podem fazer as retiradas de seus respectivos lotes, desde às 6h, na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói. Para os outros municípios do estado, a distribuição será realizada amanhã, por meio de vans e de caminhões, com escolta da Polícia Militar, e por aeronaves.



O secretário de Saúde, Alexandre Chieppe, disse que a distribuição aos municípios tem sido imediata após o recebimento das doses pelo Ministério da Saúde. “Todas as doses de vacina que recebemos são disponibilizadas imediatamente aos municípios, para que possamos continuar avançando na campanha de vacinação no estado.”



A Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SVAPS) vem destacando com frequência às secretarias municipais de Saúde a importância de responsáveis técnicos e gestores municipais organizarem ações de vacinação, respeitando a destinação das doses para a primeira ou segunda aplicação do esquema vacinal. Segundo a SES, essa destinação é sinalizada por meio de informe técnico enviado pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, aos estados. "A SVAPS ressalta que a distribuição do imunizante é feita de forma proporcional e igualitária a todos os municípios”, informou a secretaria.

Capital

O município do Rio, que suspendeu a vacinação em primeira dose na sexta-feira (23) por falta de imunizantes, informou que, com o anúncio do Ministério da Saúde de envio de nova remessa de vacinas contra a covid-19 para os estados e a distribuição das doses pela Secretaria de Estado de Saúde aos municípios fluminenses, a campanha será retomada nesta quarta-feira (28).

Amanhã, a primeira dose será aplicada em pessoas com 34 anos, sendo as mulheres pela manhã e os homens à tarde.

Na quinta-feira. será a vez de mulheres de 33 anos e repescagem à tarde para quem tem 34 anos ou mais.

Na sexta, serão vacinados homens de 33 anos e repescagem para quem tem 33 anos ou mais.

A semana termina com a repescagem das pessoas com 33 anos ou mais no sábado.