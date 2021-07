Prefeitura de São Paulo informará sobre vacinas disponíveis nos postos

O secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, disse hoje (26) que a plataforma De Olho na Fila, também conhecida como Filômetro, vai informar quais vacinas contra a covid-19 estão disponíveis em cada ponto de vacinação da cidade. O objetivo é facilitar a busca pelo imunizante especialmente para quem vai tomar a segunda dose. A atualização do sistema no entanto, só deve ficar pronta nos próximos dias, pois ainda está em desenvolvimento pela equipe de tecnologia da informação do órgão.

O Filômetro indica os locais de vacinação e a situação da fila em cada um deles. O objetivo é evitar aglomerações.

A Secretaria de Saúde destaca, porém. que a segunda dose pode ser tomada em qualquer posto da capital.

Cronograma

Na capital paulista, a campanha de vacinação contra a covid-19 está na faixa etária acima de 30 anos.

Na terça-feira (27) e na quarta-feira (28), podem procurar os postos de saúde as pessoas com idade a partir de 29 anos. Estima-se que esse grupo seja formado por cerca de 143,8 mil pessoas.

A prefeitura informou ainda que aguarda a chegada de novas vacinas para divulgar a continuidade do calendário a partir de quinta-feira (29).