Distrito Federal abre agendamento para vacinação na faixa dos 40 anos

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal abre nesta tarde o agendamento eletrônico para as pessoas com idade entre 40 e 49 anos marcarem data, horário e local para se vacinar contra a covid-19. Foram disponibilizadas 46,5 mil doses.

Para agendar a imunização, basta acessar o site do agendamento.

O Distrito Federal imunizou, até agora, 1,1 milhão de pessoas com a primeira dose de vacinas contra a covid-19 e 381 mil, com a segunda dose. Quarenta mil pessoas receberam a vacina de dose única. Ontem (15), o Distrito Federal recebeu 62.250 doses da AstraZeneca.

Segundo a Secretaria de Saúde, está prevista uma fase de repescagem, nos dias 24 e 25 deste mês, para pessoas com idade entre 50 e 59 anos de idade que ainda não compareceram aos postos de vacinação. Serão destinadas 8 mil doses para esse público, que não precisará fazer agendamento prévio e poderá procurar diretamente um dos 53 pontos de imunização.