Mapa de Risco da Covid-19: Rio tem queda em óbitos e internações

O estado do Rio de Janeiro apresentou uma redução de 37% no número de mortes por covid-19 e de 35% no de internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) quando se compara a semana epidemiológica 25 (20 a 26 de junho) com a 23 (6 a 12 de junho), segundo o 38º Mapa de Risco da Covid-19, divulgado hoje (9). As taxas de ocupação de leitos no estado, nesta sexta-feira (9), são 57% para leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 39% para leitos de enfermaria.

O Mapa de Risco da Covid-19 mostra que o estado do Rio de Janeiro, como um todo, permanece com risco baixo de contrair a doença. A região noroeste, que está com bandeira vermelha (risco alto de contrair a doença), foi a única a apresentar uma piora no cenário epidemiológico em comparação a análise anterior. Duas regiões mantêm-se com bandeira laranja (risco médio); e mais seis, com amarela.

A Baía da Ilha Grande, na Costa Verde, e Metropolitana I, que compreende a capital e os municípios da Baixada Fluminense, permanecem com bandeira laranja, com risco moderado para a covid-19. O Centro-Sul, Médio Paraíba, região serrana, Baixada Litorânea, Norte e Metropolitana II, que engloba os municípios de Niterói, São Gonçalo e cidades vizinhas, seguem com bandeira amarela.

Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).

Os resultados apurados para os indicadores apresentados devem auxiliar a tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada região.