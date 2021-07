Rio: prefeitura nega ter aplicado doses vencidas da vacina AstraZeneca

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) informou, em nota, que não recebeu doses vencidas da vacina AstraZeneca e afirmou que nenhuma de suas unidades aplicou doses fora da data de validade. A constatação foi feita depois que a secretaria checou os dados de todos os 756 vacinados suspeitos de terem recebido doses de AstraZeneca supostamente vencidas.

Até o momento, o órgão da prefeitura carioca conseguiu contactar 741 pacientes e “em nenhum desses casos houve aplicação de dose fora da data de validade do imunizante”, esclareceu. De acordo com a SMS, erros de sistema nos registros dessas pessoas levantaram a suspeita, mas, segundo a secretaria, na maioria dos casos o erro foi corrigido. Os restantes estão em processo de ajustes.

Os outros 15 registros continuam sendo investigados porque não houve ainda sucesso nas tentativas de contato com os usuários. A SMS destacou, porém, que “não há qualquer indício de que houve aplicação com doses vencidas nestes casos”.

A secretaria avaliou, por outro lado, que “diante das mais de 4,1 milhões de doses de vacinas contra covid-19 aplicadas no município do Rio, os registros identificados com erros no preenchimento das informações representam uma parcela muito pequena da campanha de vacinação que, desde o seu início, lida com eventuais episódios de instabilidade do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações”.