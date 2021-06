Goiás anuncia vacinação de garis e profissionais de imprensa

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou, por meio de sua conta na rede social Twitter, a inclusão de novos grupos específicos da população na campanha de vacinação contra a covid-19. As lactantes, os garis e os profissionais de imprensa na linha de frente foram incluídos na lista, anunciou o governador.

Pelas regras do estado, cada prefeitura poderá definir que grupos específicos vai inserir entre os públicos prioritários na vacinação. Porém, esses grupos receberão 10% das doses que o estado receberá a partir de agora. As demais 90% serão destinadas à vacinação para grupos por faixa etária.

O governo do estado recebeu hoje 150.100 novas doses de imunizantes contra a covid-19. Dessas, 100.000 unidades são da CoronaVac e 50.100 da Janssen. Amanhã (24), estão previstas mais 74.800 doses da Pfizer.

Até hoje, Goiás vacinou 2 milhões de cidadãos com a primeira dose e 693 mil com a segunda dose do imunizante contra covid-19.