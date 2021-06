Prefeitura de São Paulo começa a vacinar hoje moradores com 48 anos

A prefeitura de São Paulo começa hoje (24) a vacinação contra a covid-19 de pessoas com 48 anos. A estimativa é a de que sejam imunizadas 170.479 mil pessoas nessa faixa etária. Para receber a primeira dose da vacina é preciso apresentar um comprovante de residência do município de São Paulo, além de um documento com foto. Amanhã (25) é a vez dos moradores com 47 anos.

A imunização desse grupo acontece nas 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), AMA/UBS Integradas, nos 17 serviços de Atenção Especializada (SAEs), em 15 mega postos com acesso a pedestres, nos mais de 130 postos volantes, na rede de farmácias parceiras e nos 20 postos que operam exclusivamente em sistema drive-thru. Em todos esses locais estão disponíveis a primeira e a segunda dose do imunizante.

O comprovante de endereço no município de São Paulo pode ser apresentado de forma física ou digital. Se não houver comprovante no nome do cidadão, serão aceitos comprovantes em nome do cônjuge, companheiro, pais e filhos, desde que apresentado também um documento que comprove o parentesco ou estado civil (RG, certidão de nascimento, certidão de casamento ou escritura de união estável).

Aqueles que perderem o dia específico na semana para sua faixa etária podem tomar a vacina depois. Mesmo os pertencentes a outros grupos que não tenham se vacinado de acordo com o cronograma estabelecido podem se dirigir aos postos para receber a imunização.

Essa divisão foi estabelecida pela prefeitura para distribuir melhor as pessoas do grupo de 50 a 59 anos, que, pela estimativa da administração municipal, chega a 1.452.887 de pessoas. Dessa maneira, a expectativa é a de diminuir as filas e agilizar a aplicação da dose, além de garantir a qualidade da vacinação e do trabalho das equipes.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recomenda que a ida aos locais de vacinação aconteça de maneira gradual, evitando aglomerações nos postos, e com o pré-cadastro no site Vacina Já preenchido, para agilizar o tempo de atendimento.

No site Vacina Sampa, estão disponíveis a relação dos documentos necessários para a vacinação, modelos de declarações e a lista completa de postos na capital. É possível ainda consultar o tamanho da fila nos postos e o melhor momento para ir ao local escolhido.