TSE lança pesquisas para aprimorar sites da Justiça Eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou três pesquisas para melhorar o acesso dos cidadãos aos sites da Justiça Eleitoral. Segundo o tribunal, o levantamento vai ajudar a colher sugestões de eleitores, servidores, advogados e jornalistas para aprimorar a navegação nas páginas dos 27 tribunais regionais eleitorais e do próprio TSE.

Quem tiver interesse pode acessar o site do TSE e preencher os formulários eletrônicos sobre publicações de conteúdo, acessibilidade para pessoas com deficiência e diversos aspectos.

As pesquisas estão disponíveis no site do TSE até 12 de maio.