Ministro do STJ anuncia aposentadoria durante sessão

O ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), anunciou hoje (2) que pediu aposentadoria do cargo. Durante sessão da Sexta Turma da Corte, o ministro disse que tomou a decisão após passar por “sustos de saúde”. Ele tem 57 anos.

Com a decisão de Cordeiro, caberá ao presidente Jair Bolsonaro indicar um novo integrante para o tribunal após o término do processo de aposentadoria, que foi requerida ao presidente do STJ, Humberto Martins, na manhã de hoje.

Ao se despedir dos colegas, o ministro fez um apanhado de sua carreira e afirmou que sempre buscou concretizar justiça nos casos em que julgou.

“A vida nos leva a contínuos momentos de repensar. Refleti muito e decidi requerer aposentadoria. Fiz o melhor que pude em 30 anos de magistratura”, disse.

Nefi Cordeiro tomou posse em 2014 e foi indicado para o cargo pela ex-presidente Dilma Rousseff.