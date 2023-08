MPF abre inscrições para concurso de estágio em Porto Velho e Ji-Paraná

O Ministério Público Federal (MPF) abriu hoje (22 de agosto) o período de inscrições do concurso de estágio para contratação de estudantes de nível superior em Administração, Direito, Engenharia Civil e Informática para a unidade em Porto Velho e em Direito para a unidade em Ji-Paraná.

O estudante interessado deverá efetivar a inscrição através do site https://portal-desenv.mpf.mp. br/ro/estagie-conosco/ concurso-deestagio-2023/ estagie-conosco-2023. O prazo de inscrição é de 22 de agosto a 1º de setembro. As provas serão presenciais com questões objetivas e discursivas, aplicadas no dia 17 de setembro.

A bolsa é de R$ 976,00 e o auxílio-transporte é de R$ 242,00 (estágio presencial). Há vagas reservadas, sendo 10% para pessoas com deficiência, 30% para as pessoas que se declararem negras e 10% para minorias étnico-raciais, como indígenas e quilombolas.