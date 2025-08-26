Sábado, 06 de Setembro de 2025
Projeto Ferro Verde vai gerar mais de 55 mil empregos na Bahia

Com investimento de US$ 5,7 bilhões, o Projeto Ferro Verde prevê a geração de mais de 55 mil empregos na Bahia, com foco em aço verde e descarbonização da indústria siderúrgica.

Por: AlvoNotícias Fonte: assessoria
26/08/2025 às 11h17
A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) se reuniu e prestou consultoria à inglesa Brazil Iron para o desenvolvimento do Projeto Ferro Verde, investimento de US$ 5,7 bilhões que prevê o beneficiamento do minério de ferro, a construção de um ramal ferroviário de 120 km e a instalação de plantas siderúrgicas, com previsão de gerar mais de 55 mil empregos diretos e indiretos. Além disso, a empresa já aportou R$ 1,7 bilhão na Bahia, valor que não está incluso no capital estimado para o projeto.

O encontro, realizado no município de Piatã, reuniu prefeitos e vereadores dos municípios envolvidos para conhecer os detalhes do empreendimento estratégico, que combina inovação tecnológica, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico. Segundo os idealizadores, além do impacto econômico, o projeto posiciona a Bahia como referência nacional na produção de aço verde, fortalece a cadeia produtiva do setor e contribui de forma decisiva para a descarbonização da indústria siderúrgica brasileira.

Considerado um insumo essencial para a transformação da indústria mundial do aço, o Ferro Verde consiste na produção de Ferro Briquetado a Quente (HBI). A tecnologia possibilita a substituição dos poluentes fornos a carvão por modelos elétricos, capazes de reduzir em até 99% as emissões de dióxido de carbono. A utilização de minério de ferro de alta qualidade e 100% de energia renovável coloca o projeto na fronteira da transição energética do setor.

“O Projeto Ferro Verde coloca nosso estado na vanguarda da transição energética na indústria do aço. Não se trata apenas de um investimento econômico, mas de um passo estratégico para gerar empregos, impulsionar a tecnologia e transformar um recurso mineral em uma solução industrial de ponta, sustentável e eficiente”, disse o presidente da CBPM, Henrique Carballal.

Para o vice-presidente de Relações Institucionais da Brazil Iron, a apresentação detalhada do Projeto Ferro Verde aos gestores locais reforça o compromisso da empresa com as relações transparentes. “Nosso compromisso com o desenvolvimento da região é o de criar um legado que vai além do investimento. Acreditamos que um projeto de sucesso se constrói com diálogo e parceria. Nos próximos passos, faremos o mesmo com as lideranças comunitárias e com a população, garantindo que a participação de todos seja a base do nosso projeto”, informou Souza.

O prefeito de Piatã considerou a iniciativa uma “subida de degrau muito importante para associar o potencial econômico do setor mineral à responsabilidade de fomentar o desenvolvimento social e ambiental”. “Com esta ação, a CBPM mostra que é possível transformar os recursos naturais em um símbolo de prosperidade, sempre respeitando o meio ambiente e a comunidade, construindo um futuro mais sustentável para Piatã”, completou Marcos Paulo.

