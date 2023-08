Oportunidade para negociação de débitos junto à Energisa segue disponível nesta semana

As vagas são para o trabalho em Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Guajará, Machadinho e Cerejeiras

Medida passará a valer no dia 19, apenas para pessoas jurídicas clientes do banco. Pessoas físicas e Microempreendedores Individuais (MEIs) continuam isentos de taxas.

Petrobras anuncia redução de 21,3% no gás de cozinha, 12,6% na gasolina e 12,8% no diesel

