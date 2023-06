Energisa está com vagas abertas para eletricistas de distribuição

A Energisa está com vagas abertas em Rondônia para eletricista de distribuição. As inscrições para a vaga podem ser realizadas no endereço www.grupoenergisa. com.br, na aba “Faça parte do nosso time”, disponível no rodapé do site.

As vagas para eletricista de distribuição são para os municípios de Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Guajará, Machadinho e Cerejeiras. Também há oportunidade para as vagas de analista de gestão estratégica qualidade II e analista de planejamento de materiais e cadastro no banco de talentos para candidatos PCD.

Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado e terão direito a planos de saúde e odontológico, previdência privada, vale-alimentação ou refeição, auxílio creche, Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), programas de qualidade de vida, e parceria com o Gympass, que dá acesso a mais de 18 mil academias no Brasil.