PIX: Caixa vai cobrar tarifa de empresas privadas a partir de julho

Petrobras anuncia redução de 21,3% no gás de cozinha, 12,6% na gasolina e 12,8% no diesel

PREÇO COMBUSTÍVEL Há 1 mês Em Economia Fim da paridade internacional Petrobras reduz preços de gasolina, diesel e gás de cozinha; veja valores Petrobras anuncia redução de 21,3% no gás de cozinha, 12,6% na gasolina e 12,8% no diesel