Fim da paridade internacional Petrobras reduz preços de gasolina, diesel e gás de cozinha; veja valores

TAXAS Há 3 semanas Em Economia Isenção de imposto sobre encomendas internacionais A taxação de compras internacionais tem gerado opiniões diversas a respeito do tema, o que fez o Governo Federal voltar atrás com a decisão, mantendo a isenção de tributação para compras importadas de até US$ 50 (algo em torno de R$ 250 na cotação atual).